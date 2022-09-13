Перечислены самые востребованные специалисты IT-сферы в России

«Работа.ру» и Heaad: число самых востребованных IT-специалистов вошли разработчики

Эксперты «Работа.ру» и Heaad по результатам исследования перечислили самых востребованных специалистов IT-сферы в России. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что в ходе анализа было изучено около 50 тысяч вакансий, размещенных летом этого года. «Чаще всего компании ищут программиста или разработчика (11 процентов), аналитика (10 процентов) и системного администратора (10 процентов)», — отмечается в материале. Менее востребованными оказались менеджер продукта и тестировщик.

Исследование также выявило, что наибольшее количество вакансий было опубликовано компаниями «СБЕР» и «Яндекс», чьи вакансии составили по 2 процента от общего числа, а также «МТС» (1 процент). Согласно данным, большая часть вакансий IT-специалистов размещается в Москве и составляет порядка 40 процентов.

В среднем, указанный размер зарплат IT-специалистов в вакансиях начинается от 73 тысяч рублей (приблизительно 56,2 тысячи) и до 106,1 тысячи (приблизительно 86,2 тысячи). Так, наибольшую оплату труда предлагают программистам и разработчикам. «В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза», — уточняется в исследовании.

Ранее сервис по поиску работы HeadHunter провел исследование и обнаружил, что в России сократилось число вакансий в IT-сфере. Это обусловлено ростом количества резюме.