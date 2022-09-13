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В российских школах появятся единые общеобразовательные программы

Госдума приняла проект о введении в российских школах единых общеобразовательных программ

Фото: РИА Новости

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о введении в российских школах единых общеобразовательных программ. Об этом говорится в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Документ предлагает внести поправки в закон «Об образовании в России». Таким образом, авторы планируют ввести в стране единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Заниматься разработкой и утверждением ФООП будет Минпросвещения России.

Программы, согласно проекту, должны будут утвердить до 1 марта 2023 года, а переход на их реализацию во всех школах страны должен произойти до 1 сентября 2023 года. При этом за школами будет оставаться право на разработку собственных образовательных программ.

В начальной школе станут обязательными федеральные программы по таким предметам, как «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир». В основном, среднем и общем образовании обязательные федеральные программы введут по предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», а также «Основы безопасности жизнедеятельности».

Кроме того, в законопроекте говорится о новом порядке разработки учебников для образовательных учреждений, согласно которому госзаказом на них будет заниматься Минпросвещения.

Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», замглавы комитета палаты по просвещению Яна Лантратова заявила, что за пять лет нужно обновить учебники в российских школах, а также изъять «то страшное, что находится в обороте».

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Никита Абрамов
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