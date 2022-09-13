В детской воде из российских магазинов нашли вредные бактерии

Организация по защите прав потребителей ОПИ сообщила о вредных бактериях в детской воде

Почти в трети (27 процентах) детской воды из российских магазинов присутствуют вредные бактерии, выяснила Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) в ходе лабораторных исследований, проведенных совместно со специалистами МГУ. ОПИ направила письмо с результатами исследований главе Минпромторга Денису Мантурову, первому зампреду комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергею Митину, генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву (документ есть в распоряжении редакции).

Специалисты установили, что 21 процент из исследованных образцов не соответствуют техническому регламенту по химическим показателям, а 27 процентов — по микробиологическим. В ряде экземпляров нашли серебро, что свидетельствует о том, что продукт прошел обработку, а также повышенное количество микробов.

В некоторых образцах число микроорганизмов превышало предельно допустимую концентрацию в три раза — наличие такого количества микробов в воде может способствовать развитию желудочных заболеваний. Кроме того, в одном образце нашли бактерии энтерококки, вызывающие болезни кровеносной системы. «В исследованных образцах было найдено превышение ПДК по показателям: фторид-ионы, кальций, сухой остаток, серебро. Так же все образцы прошли микробиологический анализ, который выявил четыре критических нарушения (превышение общей микробной численности бактерий, а в одном образце так же найдены энтерококки)», — указано в письме.

Нарушения выявили в продукции с такими наименованиями, как «Архыз Вита Детская», «Вкусвилл Детская», «Дивеевская детская», «Зайка детская», «ТБАУ детская», «Легенда гор Архыз», «Стэлмас детская», «Эльбрусинка детская», «Калинов родник». ОПИ призвала власти усилить контроль над рынком воды для детского питания, в том числе провести проверки на производствах компаний, выпускающих вышеуказанные продукты.

«Принимая во внимание, что данные образцы были приобретены в крупном сетевом магазине, с ужасом можно представить, какое количество нарушений встречается в детской воде, реализуемой в магазинах в формате «у дома» и в сегменте доставки «на дом»», — отмечается в письме. В организации также обратили внимание на то, что часто вода для детей внешне ничем не отличается от обычной — такие продукты просто имеют приписку «детская» в наименовании продукции. В связи с этим ОПИ призвала маркировать детскую воду.

«Отсутствие требований к маркировке детской воды создает брешь в законодательстве и способствует развитию недобросовестной конкуренции», — подтвердил необходимость меры начальник управления безакцизных товарных групп ООО «Оператор-ЦРПТ» Кирилл Волков. По его словам, все 28 предприятий, разливающих детскую воду, зарегистрированы в системе и работают с маркировкой других видов вод. Как минимум 10 из них производят воду для детей на тех же линиях, где разливается обычная природная питьевая вода, и уже имеют полное оснащение для маркировки этого вида продукции, а их сотрудники умеют ее осуществлять.

Российские власти уже готовятся ввести обязательную маркировку детской воды, сообщила в конце августа директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее подчеркнул, что после введения маркировки потребитель сможет увидеть конкретную скважину, из которой взята вода в бутылке.