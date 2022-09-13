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Разыскиваемый за пособничество в убийстве Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах

РИА Новости: предполагаемый пособник убийцы Дарьи Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах

Кадр: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Гражданин Украины Богдан Цыганенко, которого российские спецслужбы считают предполагаемым пособником убийства журналистки Дарьи Дугиной, удалил свои аккаунты в мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости.

Телефонный номер разыскиваемого сообщника не привязан к приложениям WhatsApp, Telegram и Viber. Кроме того, Цыганенко удалил свои фотографии в профиле на Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В соцсети «ВКонтакте» его страница длительное время не обновлялась.

Также из мессенджеров исчезли аккаунты гражданки Украины Натальи Вовк, которую российские правоохранительные органы считают исполнительницей убийства Дугиной.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии, так же как и ее пособник Цыганенко.

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Любовь Ширижик
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