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Байден заявил о значительном прогрессе Украины

Джо Байден заявил, что Украина добилась значительного прогресса в ходе военных действий
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Украине удалось добиться «значительного прогресса» в ходе военных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что Украина достигла значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь», — отметил он.

На вопрос, считает ли он текущий ход военных действий «поворотным» моментом, американский лидер ответил: «На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать».

В начале сентября американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что США принимают непосредственное участие в подготовке контрнаступления Украины. Уточнялось, что Вашингтон консультирует Киев по военным вопросам, но окончательные решения принимают украинцы.

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Марина Совина
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