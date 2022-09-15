В США сравнили Европу с убивающим самого себя пациентом

TAC обвинил Европу в самоубийстве и равнодушию к проблемам граждан

Европа напоминает «больного, который грозит отключить себя от оборудования жизнеобеспечения». С таким мнением выступили авторы журнала The American Conservative (TAC) из США на фоне энергетического кризиса, произошедшего в Старом свете.

Издание привело заявление руководителя одной из европейских компаний по газоснабжению Gasag Георга Фридрихса о том, что жители Германии переживут зиму, если будут ходить по лестнице пешком. «Молодежь и физически крепкие люди могут пережить зиму, надев по два свитера и начав ходить по лестнице пешком», — отметил он, призвав поддерживать температуру в домах на уровне не более 18 градусов Цельсия.

Глава сетевой компании Wiesbaden Netz, снабжающей электроэнергией 170 тысяч потребителей, Петер Лаутц, допустил, что ФРГ столкнется с отключениями электроэнергии и крахом электросетей из-за электронагревателей. Энергокризис может вызвать проблемы не только в промышленности, но и в социальной сфере. Поэтому TAC обвинил Европу в «самоубийстве» и равнодушию к проблемам собственных граждан.

Сейчас гражданин Германии тратит на оплату коммунальных услуг 3 240 евро, что превышает прошлогодний показатель в три раза. Однако скоро жителей страны ждет новое повышение стоимости: с октября траты на ЖКУ могут увеличиться на тысячу евро. При этом элита не обращает на это внимание, отмечает издание.

Ранее в Австрии заявили о «национальном самоубийстве» Германии. Об этом рассказал австрийский экономист Ральф Шелльхаммер.