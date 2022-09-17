19 школьников погибли в ДТП на востоке ЮАР

19 школьников и двое взрослых погибли в ДТП с участием пикапа и грузовика на востоке ЮАР

21 человек, в том числе 19 детей, погибли в ДТП с участием пикапа и грузовика в провинции Квазулу-Натал на востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом пишет портал News24.

Авария произошла днем 16 сентября. Подробности инцидента неизвестны. Местные власти ограничились сообщением о том, что погибшие дети ехали домой после учебы, их сопровождали взрослые. В результате столкновения двое взрослых и 19 детей в возрасте от примерно 5 до 12 лет получили несовместимые с жизнью ранения, заявил представитель местной службы неотложной медицинской помощи Роберт Маккензи.

17 августа в результате ДТП с автобусом в центральной части Марокко погибли 22 человека, более 30 получили ранения. Переполненный пассажирами автобус перевернулся на маршруте между городами Хурибга и Фких-Бен-Салах в провинции Бени-Меллаль.