Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

19 школьников погибли в ДТП на востоке ЮАР

19 школьников и двое взрослых погибли в ДТП с участием пикапа и грузовика на востоке ЮАР

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

21 человек, в том числе 19 детей, погибли в ДТП с участием пикапа и грузовика в провинции Квазулу-Натал на востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом пишет портал News24.

Авария произошла днем 16 сентября. Подробности инцидента неизвестны. Местные власти ограничились сообщением о том, что погибшие дети ехали домой после учебы, их сопровождали взрослые. В результате столкновения двое взрослых и 19 детей в возрасте от примерно 5 до 12 лет получили несовместимые с жизнью ранения, заявил представитель местной службы неотложной медицинской помощи Роберт Маккензи.

17 августа в результате ДТП с автобусом в центральной части Марокко погибли 22 человека, более 30 получили ранения. Переполненный пассажирами автобус перевернулся на маршруте между городами Хурибга и Фких-Бен-Салах в провинции Бени-Меллаль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия на Украине
Таджикистан прекратил обстрел позиций Киргизии
В Евросоюзе увидели угрозу со стороны Китая
Умер снявший советского «Шерлока Холмса» режиссер Игорь Масленников
Из приграничной области Киргизии эвакуировали более 136 тысяч человек
Названа основная опасность масляного обогревателя в квартире
Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета «Аэрофлота»
Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет
Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло
Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинской стороной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.