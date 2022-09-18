В США назвали большую проблему для ВСУ

WSJ: иранские Shahed-136 могут стать проблемой для ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет сложно, если они столкнутся с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) иранского производства Shahed-136. Такую большую проблему назвало издание The Wall Street Journal (WSJ).

Так, в течение последних нескольких недель на Украине якобы появились иранские дроны. Они летают над позициями ВСУ в Харьковской области.

Издание приводит слова эксперта по оружию Скотта Крино, который считает, что появление иранских дронов изменит планы украинского командования. По его мнению, БПЛА иранского производства могут стать серьезной альтернативой используемым Украиной РСЗО HIMARS.

30 августа газета The Washington Post сообщала, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты, которые могут быть использованы на Украине. Предположительно, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.