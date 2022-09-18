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В Курской области студент погиб из-за ураганного ветра

В Курске ураган повредил здание общежития, погиб студент

Кадр: Telegram-канал «Типичный Курск»

Студент погиб во время ураганного ветра в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Курск».

Очевидец рассказал, что ветер сорвал крышу общежития Курского автотехнического колледжа, также повыбивало все стекла, осколками которых посекло третьекурсника, находившегося в одной из комнат. «Тут все вокруг в крови», — уточнил он.

Также жители области сообщали об образующихся в разных районах области смерчах и потопах на улицах. Всего в результате непогоды 87 населенных пунктов региона остались без электричества.

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Марина Совина
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