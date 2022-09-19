Звезда порно рассказала об отношениях с партнерами по фильмам

Порноактриса Уорд заявила, что у нее с партнерами по фильмам нет эмоциональной связи

Популярная американская порноактриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) ответила на вопрос об отношениях с партнерами по фильмам. В интервью изданию The Daily Beast она рассказала, возникает ли у нее эмоциональная связь с коллегами во время съемок.

«Каждый раз, когда я снимаюсь в порно, то оказываюсь в безопасной среде, где могу реализовывать свои сексуальные желания и фантазии. Но в конце дня мы все расходимся по домам. У нас нет эмоциональной связи, мы просто получаем удовольствие от секса и от игры на камеру», — заявила Уорд.

Эмоциональная близость может возникнуть в результате разговора по душам, а не после съемок в откровенных сценах, добавила звезда порно.

Мейтленд Уорд прославилась благодаря роли Рейчел МакГуайр в сериале «Парень познает мир» (Boy Meets World), который транслировался в США с 1993 по 2000 год. Также она появилась в фильме «Белые цыпочки» и сериале «Правила совместной жизни». В 2019 году актриса подписала контракт с агентством Society 15, которое специализируется на порноиндустрии, и начала сниматься в фильмах для взрослых. Является лауреатом множества наград в области порноиндустрии.