Россиянин зарезал спящего сожителя бывшей жены и совершил суицид

В Белгороде житель Калуги зарезал спящего сожителя бывшей жены и совершил суицид

В Белгороде житель Калуги зарезал 31-летнего сожителя бывшей жены и совершил суицид. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 сентября россиянин приехал в Белгород, чтобы навестить экс-супругу и общего ребенка. Мужчина пришел к ней в гости и дождался, пока ее новый возлюбленный уснет, после чего напал на него и не менее 11 раз ударил ножом по телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Затем мужчина привел в комнату хозяйку дома и, угрожая расправой, показал ей тело убитого. Женщине удалось вырваться и обратиться к правоохранителям. Когда полицейские приехали к месту происшествия, выяснилось, что фигурант покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.