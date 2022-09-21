Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский госдолг резко подешевел

Индекс облигаций федерального займа RGBI снизился на 4,17 процента
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский госдолг резко подешевел на фоне объявления в стране частичной мобилизации, свидетельствуют данные индекса RGBI, в котором учитываются цены облигаций федерального займа (ОФЗ). Котировки опубликованы на сайте Московской биржи.

В низшей точке падение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 4,17 процента, а сам индекс равнялся 126,94 пункта.

На момент публикации индекс RGBI равнялся 128,74 пункта. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 2,82 процента.

Снижение цен и повышение доходности характерно для всех типов ОФЗ, торгующихся на Московской бирже. При этом среднесрочные бумаги имеют более низкую доходность по сравнению с краткосрочными. Такое явление называется инверсией, поскольку в стандартной ситуации инвесторы ждут большей доходности от долговых инструментов с более отдаленным сроком погашения.

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию в связи с проводимой на Украине спецоперацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
В Минобороны заявили об обстрелах Энергодара украинской артиллерией
Пентагон опубликовал данные о военной помощи Украине
Эстония закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам
Власти Киева попросили Германию помочь с пунктами обогрева
Бывший первый замглавы правительства Республики Алтай осужден на 14 лет
Кадыров отреагировал на объявление частичной мобилизации в России
Прокуратура предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях
Врач назвал вялость и озноб признаками смертельной болезни
Токаев анонсировал перезагрузку политической системы Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.