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Пожар на заводе с ядерным топливом во Франции потушили

ASN: следов ядерной радиации после пожара на заводе по производству урана во Франции нет
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Sakura Murakami / Reuters

Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) сообщило, что не обнаружило следов ядерной радиации после пожара на заводе по производству урана на юго-востоке страны. Об этом пишет Reuters.

Более тщательные проверки будут проведены специальной исследовательской группой в четверг, 22 сентября. Отмечается, что пожар уже потушен.

Завод принадлежит французской компании Framatome, которая занимается разработкой и производством оборудования для атомных электростанций. Во время пожара ни один сотрудник предприятия не пострадал.

Ранее глава ASN Франции Бернар Дорощук предупреждал, что на ряде реакторов атомных электростанций (АЭС) Франции образовалась коррозия. В частности, ржавчиной покрылись сварные швы, которые идут к трубам аварийной системы охлаждения реакторов. Дорощук предупредил, что коррозия может стать причиной образования трещин. Возникла опасность, что потребуется остановка работы реакторов, а устранение проблем займет годы, добавил он.

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Марина Совина
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