Названа главная роль регулятора США в экономике страны

CNBC: главная роль ФРС заключается в озвучиваемых прогнозах

Опрошенные CNBC аналитики назвали главную роль финансового регулятора США — Федеральной резервной системы (ФРС) — в экономике страны.

По мнению специалистов, решающее значение для финансовой системы США будут иметь так называемые словесные интервенции регулятора — детали из отчета, в которых будут раскрыты его дальнейшие намерения в области денежно-кредитной политики.

Исходя из содержания озвучиваемых прогнозов ФРС, инвесторы пытаются сделать выводы о будущей стоимости заимствований на рынке и курсе доллара. «Я думаю, что он [глава ФРС Джером Пауэлл] повесил за собой доску объявлений с надписью "Инфляция должна снизиться"», — отметил аналитик BlackRock Рик Ридер.

Также ожидается, что ФРС в очередной повысит ставку по федеральным фондам на 0,75 процента на текущей неделе. В настоящее время она установлена на уровне 2,25-2,5 процента годовых.

