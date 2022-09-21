В Ингушетии создадут обучающее национальному языку приложение

Программист из Ингушетии создаст приложение, обучающее ингушскому языку

Программист из Инугештии Адам Дугиев собирается создать развивающее приложение — игру для детей «Дош», обучающую правильному написанию и произношению ингушских слов. Об этом сообщает ТАСС.

«Это мобильная развлекательная и обучающая игра, которая пока будет представлена только на устройствах с операционной системой Android. Одной из основных задач приложения является сохранение родного языка народа Ингушетии», — рассказал он.

Для разработки будет создана группа языковедов и историков из 20 человек, которые составят список из 1 500 слов. По задумке автора, игровой персонаж будет на ограниченном островке выполнять задания и строить объекты, собирая на острове буквы, из которых в правильной последовательности нужно составить названия создаваемых предметов на ингушском.

Заучивание ребенком слов и букв родного языка напрямую будет влиять на его прогресс в игре. Приложение предполагается запустить через год — в сентябре 2023 года.

Сейчас над созданием игрового приложения работает команда из шести человек. Проект был презентован в конкурсной части молодежного форума «Машук» и получил грант в размере 400 тысяч рублей.