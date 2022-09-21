Парень устроился на работу в офис и удивился одному факту

Парень описал опыт работы в офисе и удивился, что его коллеги отвлекаются на телефон

Пользователь TikTok под ником @plasticchandler рассказал о том, как впервые устроился работать в офис. Он описал свой опыт работы и выразил удивление одному факту: его обескуражило то, что коллеги постоянно отвлекались на телефоны вместо того, чтобы работать.

Парень рассказал, что недавно устроился работать в офис. «Я не шучу, буквально все мои коллеги были в своих телефонах», — заявил он. По его словам, когда он возвращался из уборной, он увидел группу людей около компьютера и задумался о том, над чем они работают. «Они все смотрели футбольный матч!» — возмутился @plasticchandler.

Юзер предположил, что все его коллеги учились в университете, вероятно, потратив на это сотни тысяч долларов, однако в итоге все они устроились на работу, где «абсолютно ничего не нужно делать». «И я не злюсь, я в замешательстве», — высказался он.

Парень добавил, что раньше работал в кофейне Starbucks. Если там было мало работы, он мог уйти домой раньше. «А сейчас я должен смотреть в свой телефон и получать деньги за это», — отметил автор ролика. По его мнению, руководители компаний требуют, чтобы их сотрудники имели высшее образование, потому что злятся, что кто-то может выполнять предлагаемую ими работу без степени бакалавра.

«Чем лучше вам платят и чем выше ваш статус, тем больше может сойти с рук», — отметил под видео один из пользователей. Многие также написали, что причиной безделья в офисе является то, что сотрудники выполняют все свои задачи раньше окончания рабочего дня. Один из комментаторов рассказал, что его руководство знает, что работники отвлекаются на телефоны, но не обращают на это внимания, пока те вовремя справляются со своими обязанностями.