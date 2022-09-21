Экс-сотрудница СИЗО в ДНР рассказала об обращении с российскими военнопленными

Экс-сотрудница СИЗО в ДНР рассказала, что российских военнопленных кормить не разрешали

Силовики Украины не разрешали кормить и лечить российских военнопленных, которые содержались в СИЗО города Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), а за проявленное к ним добродушие лишали зарплаты. Об этом рассказала РИА Новости бывшая сотрудница изолятора.

По ее словам, им не разрешали оказывать медицинскую помощь. «На их оклики мы не должны были реагировать совсем», — заявила она.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области рассказал, что регион войдет в состав России в своих административных границах. Голосование будет проведено с 23 по 27 сентября.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).