В ДНР предрекли провокации во время референдумов

Глава ДНР Пушилин: Киев во время референдумов попытается совершить провокации

Во время референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях Киев попытается при первой же возможности нанести физический ущерб этим территориям. С таким предположением глава ДНР Денис Пушилин выступил в эфире телеканала «Россия 24».

Он предрек, что при возможности украинские военные попытаются «совершить обстрел или провокацию» на территориях, где будет проходить референдум.

Ранее стало известно, что с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о присоединении к России. В эти же даты аналогичные голосования также состоятся в Запорожской и Херсонской областях.