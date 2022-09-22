Московский шоколад испытали в условиях вечной мерзлоты

Российские ученые испытали московский шоколад в условиях вечной мерзлоты Арктики

Ученые из России испытали московские сладости в условиях вечной мерзлоты в Арктике. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на сайте мэра Москвы.

Эксперимент ученых по хранению продуктов в условиях арктической вечной мерзлоты длится более 120 лет. Еду в алюминиевых емкостях погрузили в грунт с содержанием льда и подвергли сильным температурным перепадам. В этот раз исследователи достали шоколад «Бабаевский люкс» 2010 года, пористый шоколад «Слава» 2004 года и ирис «Кис-кис», выпущенный в 1980 году.

«Все образцы прекрасно сохранились, только шоколад немного "поседел", что вызвано так называемой миграцией жиров, которая неизбежна при перепаде температур. По предварительной оценке ученых, все пищевые свойства продуктов находятся в норме», — сообщил Овчинский. Перед дальнейшими опытами все сладости поместили в специальные холодильники.

Такие исследования помогают определить изменения в составе продуктов и выяснить их срок годности в условиях экстремальной температуры, отмечается в сообщении.

В ходе эксперимента ученые разделили продукты на три категории. К первой относится водочная продукция, а также черный и зеленый чай — в условиях вечной мерзлоты они могут находиться неограниченное время. Во вторую категорию попали мясные консервы, хлеб, сухое молоко, сгущенка, продукты для питания космонавтов, а также сладости с небольшим процентов содержания влаги. Предполагается, что срок их хранения может доходить до ста лет. К третьей категории отнесли продукты, чей срок годности в условиях вечной мерзлоты не превышает трех-шести лет. Сюда входят колбасы, паштеты, консервы из рыбы и овощей.

«При более долгом хранении у них ухудшается внешний вид, однако их все же можно употреблять в пищу», — пояснил научный руководитель экспедиции и директор Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности Сергей Белецкий.