Сбербанк предложил гармонизировать дивидендную политику

Первый зампред правления Сбербанка Ведяхин объяснил суть кодекса корпоративного управления

Сбербанк предлагает государству принять кодекс корпоративного управления, в котором будут прописаны вопросы выплаты дивидендов. Детали кодекса раскрыл журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе форума «Банки России — XXI век» в Казани.

«Суть такого документа, по нашему мнению, должна быть в том, чтобы гармонизировать общие подходы к корпоративному управлению, в том числе к дивидендной политике, к основным действиям государства как мажоритарного акционера, к его представительству в советах директоров и так далее», — объяснил он.

Ранее Ведяхин рассказал об используемых Сбербанком нововведениях, в частности, программ искусственного интеллекта (ИИ). Так, по его словам, финансовый эффект от ИИ в Сбере в 2021 году составил 205 миллиардов рублей, цель на этот год — 230-250 миллиардов рублей. Это возможно благодаря нескольким тысячам разработанных ИИ-моделей.