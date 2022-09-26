18-летняя дочь Моники Беллуччи прошлась по подиуму в чулках

Дева Кассель появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане в кружевном платье и чулках

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева прошлась по подиуму в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на сайте британской версии модного журнала Vogue.

18-летняя знаменитость приняла участие в показе бренда Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане. Так, Кассель появилась на шоу в прозрачном кружевном платье длины мини, из-под которого виднелось нижнее белье. Свой образ девушка дополнила сетчатыми перчатками выше локтя, чулками и туфлями на высоком каблуке. Кроме того, визажисты сделали акцент на ее глаза с помощью черных стрелок, а стилисты уложили волосы в кудри и разделили их на ровный пробор.

Фото: Alessandro Lucioni / Getty Images

Известно, что новая коллекция марки создана совместно с американской бизнесвумен Ким Кардашьян.

В мае Дева Кассель заговорила по-русски в компании друзей в Лондоне. Одна из ее подруг, русская манекенщица Эмили Бруни, запечатлела ее сидящей за столом в ресторане в белом кроп-топе и кардигане черного цвета, а также с собранными в низкий хвост волосами. На размещенных кадрах знаменитость рассказала, что ее зовут Дева, и раскрыла свой возраст.