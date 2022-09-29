Сообщение о высылке иностранных студентов из России оказалось недостоверным

Сообщение о высылке иностранных студентов из России с 13 октября оказалось недостоверным

Сообщения о том, что некоторые категории иностранных граждан, в том числе студенты, должны покинуть территорию России в определенный срок, оказались недостоверными.

Подобные сведения начали массово распространяться в региональных сообществах в соцсетях с начала сентября. Одно из них было опубликовано в группе «Sev News 24 | Новости Севастополь» во «ВКонтакте» 28 сентября. В публикации сказано, что граждане иностранных государств, проживающие на территории России и не имеющие законных оснований для этого, якобы должны покинуть страну в срок до 12 октября.

Авторы поста ссылаются на пресс-службу регионального управления по вопросам миграции УМВД России и объясняют, что снованием для указанных мер послужили изменения, внесенные 5 сентября в распоряжение правительства РФ № 1253-р — в нем содержится обновленный перечень государств, в отношении которых сняты временные ограничения на транспортное сообщение. Всем остальным иностранцам в случае нарушения предписания грозит административная ответственность и высылка из страны, сказано в тексте. Однако, вероятно, изложенные сведения были не совсем верно трактованы большинством авторов заметок и пользователей сети.

29 сентября на официальном сайте МВД России появился комментарий ведомства — в нем информация о том, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, должны покинуть территорию страны после 12 октября, названа фейком. «13 октября 2022 года будут прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан всех остальных стран», — разъяснили в министерстве и добавили, что наряду с этим с 6 сентября в территориальных органах МВД была возобновлена практика предоставления госуслуг по оформлению приглашений на въезд в страну и виз в прежнем порядке, то есть без ограничений, ранее действовавших в связи с пандемией коронавируса.

Утверждения о том, что иностранным студентам необходимо покинуть Россию до середины октября, не получили широкого распространения в СМИ — указанные сообщения появлялись лишь в соцсетях.

При этом опровержение ложной трактовки официальных сведений было опубликовано многими изданиями и агентствами. В их числе оказались ТАСС, «Российская газета», Life, MK.RU, «АиФ.ру», РБК, РИА Новости и свыше 20 других.