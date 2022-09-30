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В Грузии отреагировали на присоединение новых регионов к России

Президент Грузии Зурабишвили назвала аннексией присоединение новых регионов к России

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на присоединение новых регионов к России. Об этом она высказалась на своей странице в Twitter.

Глава государства назвала «насильственной аннексией» присоединение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей к России, заявив, что считает фальшивыми прошедшие в них референдумы.

«Мы отрицаем такое грубое нарушение международного права и еще раз подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — отметила Зурабишвили.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Вместе с ним свои подписи поставили главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

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Алевтина Запольская
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