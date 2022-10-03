Госдума ратифицировала принятие в состав России четырех новых регионов

Государственная Дума ратифицировала принятие в состав России четырех новых регионов

Государственная Дума на своем заседании в понедельник, 3 октября, ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляция заседания нижней палаты парламента доступна на Rutube.

Все четыре документа депутаты одобрили единогласно.

В воскресенье, 2 октября, президент страны Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договоры о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Договоры о принятии в состав России новых регионов глава государства подписал 30 сентября в Кремле. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан этих территорий поддержали данную инициативу.