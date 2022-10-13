Россияне поделились необычными лайфхаками для комфортного проживания в отеле

Читатели портала «Тонкости туризма» признались, что возят с собой на отдых тряпки и губки

Российские путешественники поделились с порталом «Тонкости туризма» советами по комфортному проживанию в отеле. Необычные лайфхаки опубликованы на платформе «Яндекс.Дзен».

Несколько туристов признались, что всегда после заселения в гостиницу моют с применением моющих средств смеситель в раковине и душевую лейку, чтобы «очистить сантехнику от многолетнего слоя накипи».

Также некоторые россияне возят с собой на отдых тряпки и губки, чтобы помыть грязные, на их взгляд, поверхности. «Не просто тряпочкой протираю, а что можно, то со спиртом. Спирт везу с собой в маленьком пузырьке. Унитаз и поддон в душе также лучше помыть, хотя бы мылом», — посоветовал один из читателей портала.

Другие путешественники добавили, что предпочитают при заселении в номер протирать мебель бактерицидными салфетками или антисептиком, привезенным из дома. Кроме того, иногда соотечественники берут с собой в поездки веревки и прищепки.

Ранее в октябре российская блогерша Мария Нефедова выбрала для последних дней отпуска в Краснодарском крае сочинский отель «Бархатные сезоны» и пожаловалась на отсутствие теплой воды в душе, таракана в ванне и пренебрежение персонала к постояльцам. Проблемы начались еще при заселении — чтобы получить ключи от номера, россиянка ждала в очереди 40 минут, еще 20 минут ушло на заполнение документов.