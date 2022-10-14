Россиянам дали советы по выбору надежного VPN-сервиса

IT-эксперты посоветовали не использовать VPN-расширения в браузерах из-за сбора информации

Россиянам посоветовали не использовать VPN-расширения в браузерах, так как они могут собирать личную информацию. О том, как выбрать надежный сервис для обхода блокировок News.ru рассказали разработчик Емельян Мараховский и эксперты Лаборатории цифровой криминалистики Group-IB.

«Безопаснее всего использовать уникальные VPN — например, созданные работодателем пользователя. Если такой возможности нет, то лучше всего выбрать платный сервис. Сегодня есть относительно недорогие и, главное, за рубли», — порекомендовали IT-специалисты. По словам экспертов, не следует использовать бесплатные сервисы, поскольку они чаще всего торгуют данными пользователей.

Также специалисты посоветовали не устанавливать сервисы из неофициальных онлайн-магазинов. Там часто предлагают приложения, в которые тайно встроены вредоносные программы, используемые для того, чтобы перехватывать контроль над устройством. Кроме того, эксперты рекомендуют россиянам не использовать VPN-расширения на браузеры, потому что именно такие сервисы часто собирают информацию.

Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев высказался о безопасности VPN-сервисов, заявив, что применять их нужно только при необходимости. По его словам, бесплатные приложения для обхода блокировок могут собирать данные юзеров и передавать их третьим лицам, а также вести статистику посещенных ресурсов.