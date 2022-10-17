Обама назвал демократов занудами

Экс-президент США Барак Обама заявил, что демократы иногда бывают занудами

Представителей Демократической партии США иногда можно назвать большими занудами — они слишком легко обижаются на резкие высказывания и остро реагируют на сложности современной жизни. С таким мнением выступил экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама в интервью в программе «Pod Save America».

«Какое вообще политика имеет отношение к самым важным для меня вещам? Моей семье, моим детям, работе, которая приносит мне удовлетворение, веселью, тому, чтобы не быть занудой, так? А демократы иногда именно такие, да», — заметил Обама. По его словам, порой нужно просто признать, что в жизни может происходить бардак, и люди могут совершать ошибки.

Таким образом бывший президент прокомментировал опасения многих политстратегов о том, что либеральная база партии слишком сосредоточена на политике осознанности и толерантности в обществе, подчас игнорируя многие другие волнующие избирателей проблемы.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал Демократическую партию «радикальным движением», которое разрушит американский образ жизни. Политик также заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден является «не спасителем американской души, а уничтожителем американских рабочих мест».