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19:17, 18 октября 2022Из жизни

Огромный питон съел козленка и устроился в школьном автобусе

NDTV: в Индии питон проглотил козленка и залез в школьный автобус

Огромный питон в индийском городе Рай-Барели, штат Уттар-Прадеш, проглотил козленка и залез в школьный автобус, где устроился отдыхать. На видео с рептилией обратило внимание издание NDTV.

Автобус, принадлежащий Международной школе Райана в индийском городе Рай-Барели, был припаркован около близлежащей деревни. Местные жители рассказали, что видели, как крупный питон съел козленка, после чего проник в автобус.

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Получив информацию о произошедшем, команда спасателей из департамента лесных ресурсов прибыла на место происшествия. Школа была закрыта, так как это бы выходной день, и из-за появления змеи никто не пострадал.

На записи видно, как питон лежит под креслом, а спасатели пытаются извлечь рептилию с помощью палки. Питон хватается за мешок, куда змееловы намерены его поместить. На другой записи видно, что голова питона застряла в двигателе, а вдоль его тела обвязана веревка, при помощи которой спасатели стараются его извлечь.

Операция по спасению змеи длилась час.

Жители сообщили о произошедшем руководству школы. После этого автобус припарковали перед зданием учебного заведения. Видео произошедшего набирает популярность в соцсетях.

Ранее сообщалось, что питон проглотил шестикилограммового домашнего кота в регионе Танах Мера, Малайзия. Известие стало ударом для семьи, которая очень любила питомца.

Алиса Дмитриева
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