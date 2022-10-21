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14:24, 21 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии назвали число попадающих под амнистию осужденных

МВД Белоруссии: 8,5 тысячи осужденных попадут под амнистию в республике

Фото: William Maclean / Reuters

В Белоруссии 8,5 тысячи осужденных попадут под законопроект «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Такое число назвал заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич, передает БЕЛТА.

«Согласно предварительным расчетам, при реализации проекта закона предполагается освободить около 4,5 тысячи осужденных, в том числе из мест лишения свободы — 1,6 тысячи, из них десять несовершеннолетних, из исправительных учреждений открытого типа — 500, из уголовно-исполнительных инспекций — 2,5 тысячи, а также сократить срок на один год практически 4000 осужденных. Всего амнистия коснется 8,5 тысячи человек», — сказал замглавы МВД.

Казакевич подчеркнул, что в республике всегда применяется принцип гуманизма в отношении тех, кто отбывает уголовное наказание. По его словам, власти дают возможность освободиться раньше срока исправившимся осужденным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил «нормальной оппозиции» помочь руководству страны с амнистией и определить круг лиц, которые под нее попадут. Как он утверждает, люди до сих пор не отошли от событий 2020 года, а сторонники власти иногда «допускают перегибы» — «всех мочить, сажать и так далее».

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Кристина Есикова
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