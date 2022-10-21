Российский уголовник до смерти забил сделавшего ему замечание мужчину

Российского уголовника посадили на восемь лет за забитого до смерти мужчину

В Тульской области 35-летнему российскому уголовнику дали восемь лет колонии строгого режима за убийство 53-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2008 года злоумышленник пил алкоголь на автобусной остановке. Проходивший мимо мужчина сделал ранее судимому мужчине замечание, за что немедленно подвергся нападению. Разъяренный и подогретый алкоголем злоумышленник нанес множество ударов руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего. Он остановился, лишь когда забил свою жертву до смерти.

СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. «С целью установления лица, совершившего преступление, а также восстановления картины произошедшего следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий. Однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось», — рассказали в СКР.

Тем не менее работы по установлению подозреваемого не прекращались. И благодаря скрупулезной работе группы по раскрытию преступлений прошлых лет, в которую вошли опытные следователи и криминалисты, вина злоумышленника была установлена.