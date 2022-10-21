Politico: Европа испугалась сокращения помощи Украине после выборов в Конгресс США

Европа испугалась перспективы сокращения военной помощи Украине со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс. С таким мнением выступила газета Politico, передает ТАСС.

Как пишет издание, Европа осознает тревожную реальность, которая состоит в том, что скоро она может потерять основного среди членов НАТО спонсора на Украине. Как считают республиканцы, европейским странам самим нужно увеличить поставки военной помощи Киеву, поэтому в 2023 году самый «щедрый источник помощи может внезапно стать гораздо более скупым».

Газета также отмечает, что, хотя правительства Запада предоставляют Киеву рекордные объемы помощи, поддержка со стороны Вашингтона по-прежнему превосходит усилия Европы.

Ранее в Financial Times заявили, что украинских политиков привело в ужас предложение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о «перекрытии крана» финансирования Украины в случае своей победы на промежуточных выборах.