Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:32, 21 октября 2022Мир

Европа испугалась сокращения помощи Украине

Politico: Европа испугалась сокращения помощи Украине после выборов в Конгресс США

Фото: Pixabay

Европа испугалась перспективы сокращения военной помощи Украине со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс. С таким мнением выступила газета Politico, передает ТАСС.

Как пишет издание, Европа осознает тревожную реальность, которая состоит в том, что скоро она может потерять основного среди членов НАТО спонсора на Украине. Как считают республиканцы, европейским странам самим нужно увеличить поставки военной помощи Киеву, поэтому в 2023 году самый «щедрый источник помощи может внезапно стать гораздо более скупым».

Газета также отмечает, что, хотя правительства Запада предоставляют Киеву рекордные объемы помощи, поддержка со стороны Вашингтона по-прежнему превосходит усилия Европы.

Ранее в Financial Times заявили, что украинских политиков привело в ужас предложение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о «перекрытии крана» финансирования Украины в случае своей победы на промежуточных выборах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне
Блинкен обсудил с генсеком ООН ситуацию на Украине
В Финляндии предрекли отсутствие проблем со вступлением в НАТО
Австрийцам дали «известные бабушкам и дедушкам» советы по экономии газа
Хлои Кардашьян захотела увеличить грудь из зависти к сестрам
В Венгрии высмеяли потолок цен на российский газ
Европа испугалась сокращения помощи Украине
Названо число погибших при обстреле переправы в Херсоне
Губерниев объяснил решение датчанина покинуть зал из-за выступления главы ОКР
США обвинили в убеждении Киева в способности победить Россию на поле боя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.