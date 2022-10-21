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20:56, 21 октября 2022Забота о себе

Россиян предупредили об опасном хрусте в некоторых суставах

Ревматолог Шевченко: хруст в суставе может говорить о воспалении или травме

Фото: Uwe Umstätter / Globallookpress.com

Появившийся в суставе хруст может говорить о травме или воспалении связок, рассказала врач-ревматолог Мария Шевченко. Об опасном хрусте в некоторых суставах она предупредила россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, продолжила Шевченко, хруст в суставах может также указывать на развивающийся артроз, и игнорировать его нельзя. «Во время воспаления гладкая поверхность хряща становится шероховатой, поэтому появляется характерный щелкающий хруст. Артроз возникает из-за повышенной нагрузки на суставы», — уточнила Шевченко.

При этом, добавила специалист, здоровые суставы пальцев, позвоночника и локтей могут хрустеть во время движения из-за особенностей их строения. О начальных стадиях артроза, объяснила она, может говорить треск в тазобедренных или коленных суставах. «Важно уточнить, в каких именно суставах у пациента хруст, испытывает ли он при этом болевые ощущения. Так как строение, например, локтевых суставов может предполагать небольшой треск при активном движении», — заключила специалист.

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Артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором наступает постепенное разрушение хрящевой ткани. Может привести к хромоте, нарушению подвижности конечностей, спазмам, судорогам.

Ранее травматолог-ортопед Артур Глумаков перечислил основные предпосылки развития патологии тазобедренного сустава. По его словам, это дегенеративное заболевание суставов может спровоцировать сидячий образ жизни.

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Александра Лисица
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