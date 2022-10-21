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17:48, 21 октября 2022Ценности

Lamel остался без российских маркетплейсов из-за поста о Крымском мосте

Российские маркетплейсы перестали сотрудничать с Lamel из-за поста о Крымском мосте
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: @lamel.cosmetics

Британский производитель косметических средств Lamel остался без российских маркетплейсов из-за поста о взрыве на Крымском мосту. Соответствующее сообщение Минпромторга России передает ТАСС.

Министерство передало компаниям в сфере онлайн-торговли информацию о поддержке брендом террористических действий в России. По этой причине с маркой перестали сотрудничать крупные торговые сети, среди которых «Интернет Решения» (Ozon), «Вайлдберриз» (Wildberries), «Купишуз» (Lamоda), Сбер («СберМаркет» и «СберМегаМаркет»), «АромаЛюкс» («Рив Гош»), «Сефора Рус» («Иль де Ботэ»), «Екатеринбург Яблоко» («Золотое яблоко») и «СДЭК.Маркет» (CDEK.Shopping). Продукция Lamel также не будет представлена в «Алькор и Ко» («Л'Этуаль»), а «Яндекс» (Яндекс.Маркет) «постепенно удаляет карточки товаров с данным брендом».

«Вместе с письмом Минпромторга России (...) в отраслевые торговые ассоциации и организации в сфере интернет-торговли были разосланы сведения об информационной поддержке брендом Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) террористических действий в Российской Федерации», — говорится документе.

Британская марка декоративной косметики Lamel была запущена в 2012 году в Лондоне. Ее основательницей является уроженка Украины Наталья Яроменко.

9 октября администраторы Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки опубликовали в сторис подборку «огненных» макияжей. Помимо этого, компания назвала день ЧП на Крымском мосте праздничным «днем хлопка».

На следующий день продукцию бренда вывели из ассортимента российских магазинов, в том числе «Золотого яблока» и «Рив Гош».

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Карина Черных
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