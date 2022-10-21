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17:18, 21 октября 2022Экономика

SberDevices восстановила возможность управления умным домом Sber для iOS

SberDevices восстановила возможность управления умным домом Sber для пользователей iOS

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В короткие сроки команда SberDevices реализовала техническое решение, позволяющее текущим пользователям приложения Салют на iOS продолжать управлять через него своими устройствами умного дома.

Для этого в приложении нужно дать команду ассистенту «Открой умный дом». У пользователей Android все функции работают в полном объеме.

SberDevices продолжает работать над тем, чтобы приложение для iOS снова стало доступно для скачивания как можно скорее.

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Татьяна Романова
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