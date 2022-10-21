Песков назвал препятствие для расследования диверсий на «Северных потоках»

Песков заявил, что реальные итоги расследования диверсий на «Северных потоках» удивят ЕС

Главным препятствием для участия России в расследовании диверсий на «Северных потоках» является нежелание других стран докопаться до истины, ведь его реальные итоги могли бы удивить многих в ЕС. Такую причину противления со стороны западных государств назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС

«Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», — заявил пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что Россия уже представила свои версии о реальных исполнителях саботажа.

Песков заверил, что российская сторона ведет интенсивную деятельность для взаимодействия с действующими участниками расследования, но пока натыкается на стену нежелания любой совместной работы. Он усомнился, что настоящий виновник диверсии когда-либо будет установлен и предан огласке.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.