Сотрудники хлебозавода вытащили погибшую коллегу из агрегата и продолжили работу

Koreaboo: сотрудников завода заставили продолжить работу после смерти коллеги в агрегате

Председатель совета директоров компании SPC Хео Янг Ин извинился перед сотрудниками хлебозавода в городе Пхентхэк, Южная Корея, за то, что их заставили работать после смерти коллеги в аппарате для производства соусов. Об этом сообщает Koreaboo.

23-летняя сотрудница хлебозавода погибла, когда ее зажевало в агрегат по производству соусов. Тело женщины на следующий день обнаружили ее коллеги. Они извлекли погибшую из агрегата, однако сразу после этого работа на заводе была продолжена по требованию руководства.

Решение руководства вызвало негативную реакцию общественности: SPC объявили бойкот. На пресс-конференции Янг принес извинения семье погибшей. Он взял на себя полную ответственность за случившееся и извинился перед сотрудниками завода, которых призвали вернуться к работе после того, как тело жертвы вытащили из аппарата.

«Я принимаю полную ответственность за этот инцидент и заслуживаю общественной критики. Я хочу извиниться перед сотрудниками завода, которые работали с жертвой. Компания должна была понять их травму и проявить больше внимания», — заявил он. Янг подчеркнул, что компания сотрудничает со следствием и работает над тем, чтобы установить причину случившегося и найти способы предотвратить подобные происшествия в будущем.

По его словам, SPC сделает все возможное для того, чтобы поддержать семью погибшей сотрудницы.

SPC — это конгломерат ресторанов, который включает такие национальные франшизы, как Paris Baguette и международные франшизы, такие как Baskin Robbins, Jamba Juice, and Shake Shack.

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