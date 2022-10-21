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17:45, 21 октября 2022Из жизни

Сотрудники хлебозавода вытащили погибшую коллегу из агрегата и продолжили работу

Koreaboo: сотрудников завода заставили продолжить работу после смерти коллеги в агрегате

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Председатель совета директоров компании SPC Хео Янг Ин извинился перед сотрудниками хлебозавода в городе Пхентхэк, Южная Корея, за то, что их заставили работать после смерти коллеги в аппарате для производства соусов. Об этом сообщает Koreaboo.

23-летняя сотрудница хлебозавода погибла, когда ее зажевало в агрегат по производству соусов. Тело женщины на следующий день обнаружили ее коллеги. Они извлекли погибшую из агрегата, однако сразу после этого работа на заводе была продолжена по требованию руководства.

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Решение руководства вызвало негативную реакцию общественности: SPC объявили бойкот. На пресс-конференции Янг принес извинения семье погибшей. Он взял на себя полную ответственность за случившееся и извинился перед сотрудниками завода, которых призвали вернуться к работе после того, как тело жертвы вытащили из аппарата.

«Я принимаю полную ответственность за этот инцидент и заслуживаю общественной критики. Я хочу извиниться перед сотрудниками завода, которые работали с жертвой. Компания должна была понять их травму и проявить больше внимания», — заявил он. Янг подчеркнул, что компания сотрудничает со следствием и работает над тем, чтобы установить причину случившегося и найти способы предотвратить подобные происшествия в будущем.

По его словам, SPC сделает все возможное для того, чтобы поддержать семью погибшей сотрудницы.

SPC — это конгломерат ресторанов, который включает такие национальные франшизы, как Paris Baguette и международные франшизы, такие как Baskin Robbins, Jamba Juice, and Shake Shack.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области на рабочем месте погиб главный инженер ООО «Ивбетон», отвечавший за технику безопасности на предприятии. Мужчина упал в бетономешалку.

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Алиса Дмитриева
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