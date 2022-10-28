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15:32, 28 октября 2022Ценности

Назван несовместимый с шапкой-ушанкой предмет гардероба

Журналистка Надежда Стрелец посоветовала избегать сочетания меховой шапки-ушанки с шубой

Фото: Melodie Jeng / Getty Images

Российская журналистка и блогер Надежда Стрелец назвала несовместимый с шапкой-ушанкой предмет гардероба. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале «Стрелец-молодец».

Так, инфлюэнсер отметила, что популярный в советское время головной убор в настоящий момент вновь стал трендом. По ее словам, можно носить данный предмет гардероба из любого материала. Кроме того, подобные изделия могут иметь различную расцветку. Однако эксперт посоветовала не сочетать указанное меховое изделие с шубой.

«Шапку-ушанку можно комбинировать с любой верхней одеждой: пуховиком, дубленкой, паркой, пальто. Единственное, стоит избегать сочетания "меховая шапка + шуба". Шапка-ушанка должна быть акцентом в образе, а не превращать вас в йети», — пояснила Стрелец.

Ранее в октябре эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары в третьем квартале 2022 года. Наиболее востребованными среди женской аудитории в мире стали розовые атласные балетки итальянского бренда Miu Miu. Второе место заняли замшевые сабо марки Birkenstock Boston. На третьей позиции оказалась майка-«алкоголичка» люксового бренда Prada.

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Алина Гостева
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