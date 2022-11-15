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11:21, 15 ноября 2022Путешествия

В Венгрии оценили ущерб от потери российских туристов

Посол РФ заявил об ощутимом ударе по турбизнесу в Венгрии от потери российских отдыхающих

Фото: Molnár Bálint / Unsplash

Потеря отдыхающих из России нанесла ощутимый удар по турбизнесу в Венгрии. Ущерб страны от сокращения потока российских туристов в беседе с «Известиям» оценил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

Так, по словам дипломата, общий турпоток в Венгрию из-за потери российского рынка снизился на 10–15 процентов, а популярные будапештские купальни в этом году без россиян потеряли около 311 миллионов форинтов (примерно 47,8 миллиона рублей). «По данным венгерской статистики, в начале этого года количество гостевых ночей, проводимых россиянами в Венгрии, составляло в среднем 55 тысяч в месяц, с марта этот показатель не превышает пяти-шести тысяч», — заявил он.

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Станиславов подчеркнул, что отечественные туристы входили в число наиболее щедрых посетителей страны и занимали третье место среди иностранцев по суммарному объему потраченных в Венгрии средств. При этом посол обратил внимание, что в настоящее время перспектива возобновления прямых рейсов между государствами туманна.

Ранее в ноябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не сожалеет о снижении турпотока из РФ. Глава государства подчеркнул, что Греция заплатила цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и он убежден, что этот поступок был правильным.

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Валентина Процкова
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