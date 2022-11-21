Врач предупредил о влиянии алкоголя на фигуру

Нарколог Скрябин рассказал, что алкоголь калориен, но вместо сытости вызывает голод

Опасность алкоголя заключается в том, что люди часто забывают о его калорийности. Более того, вместо сытости он вызывает чувство голода. О влиянии спиртного на фигуру в беседе с «Лентой.ру» предупредил психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.

Калорийность алкоголя

По словам врача, один грамм чистого этанола содержит около 7 килокалорий. Этот показатель существенно превышает калорийность белков и углеводов (4 килокалории на 1 грамм) и более близок к жирам (9 килокалорий на 1 грамм).

Если учесть и другие компоненты алкогольных напитков, такие как пшеница, ячмень и виноград, а также неферментированный крахмал и сахар, калорийность напитка может возрастать в разы Валентин Скрябин психиатр-нарколог

Очень калорийны алкогольные коктейли, в которые добавляют соки, сиропы, газированные напитки, сливки, отметил он. А благодаря этим ингредиентам коктейли легко пьются, и человек может выпить больше, чем планировал. «Кстати, подсластители — один из самых эффективных способов, с помощью которых алкоголь делают привлекательным не только для человека, но и, например, в экспериментах для крыс», — рассказал Скрябин.

«Кроме того, даже если вы точно знаете, какие ингредиенты были добавлены в ваш коктейль, трудно определить их точное количество, а размеры порций в разных местах могут отличаться. Поэтому увлечение алкогольными коктейлями особенно опасно для людей, старающихся контролировать свою массу тела», — поделился врач.

«Пустые калории»

Алкогольные напитки можно сравнить со сладкими газированными напитками, подчеркнул нарколог. По калорийности и те, и другие сопоставимы с многими продуктами питания, однако это «пустые калории». В спиртом отсутствуют витамины, минеральные вещества и какие-либо другие питательные компоненты, которые могли бы усвоиться организмом. И несмотря на калорийность, алкоголь не приносит чувства насыщения.

Это приводит, с одной стороны, к увеличению массы тела человека, употребляющего алкоголь, а с другой — к дефициту питательных веществ Валентин Скрябин психиатр-нарколог

Влияние на аппетит

Алкоголь лишает людей чувства контроля над аппетитом. Из-за этого после бокала вина можно съесть лишнего, рассказал врач. «Даже если вы придерживаетесь диеты, алкоголь, воздействуя на систему ГАМК (это главный "тормозной " медиатор нервной системы), может ослабить ваше твердое намерение не переедать», — пояснил он.

Также, по словам нарколога, алкоголь изменяет обмен сахара в печени. Это приводит к гипогликемии: уровень сахара в крови понижается, и человек чувствует голод.

«Хочу напомнить, что каждое употребление алкоголя должно быть сознательным решением, поскольку каждый раз, употребляя алкоголь, вы берете на себя множество потенциальных рисков для здоровья, которых можно было бы избежать вообще. И, несмотря на краткосрочное субъективно приятное воздействие алкоголя, не стоит думать, что долгосрочные разрушительные последствия употребления спиртного обойдут вас стороной», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что россияне оказались не готовы экономить на алкоголе. Он оказался на последнем месте среди топ-10 товаров и услуг, на которых потребители экономили в июле-сентябре этого года.