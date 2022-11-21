Пассажиров верхних полок наделят законным правом есть на нижних

Минтранс РФ: с осени 2023 года пассажиры верхних полок в поездах смогут есть на нижних

С 1 сентября 2023 года граждане, купившие билеты на верхние полки поездов, получат дополнительные права. Соответствующие изменения в правила перевозок пассажиров на железной дороге утвердило Министерство транспорта РФ, сообщает РИА Новости.

В частности, у них появится законное право садиться на нижние полки, чтобы перекусить. «Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (12:00 до 15:00) не более часа», — говорится в документе.

Ранее данный аспект путешествий не был закреплен законодательно, сторонам приходилось решать этот вопрос самостоятельно и не всегда в мирном ключе. Однако с осени 2023 года пассажиры на нижних полках по требованию проводника вагона поездов дальнего следования будут обязаны предоставить место у столика для приема пищи пассажиру, проезжающему на верхней полке.

Ранее российский тревел-блогер поехал в Крым на поезде и рассказал о своем бесправном положении на второй полке плацкартного вагона. По его мнению, верхнюю полку в плацкарте можно назвать только тюрьмой. Он возмутился расстоянием до багажной полки, которое составляет всего 50 сантиметров. Путешественник также пожаловался, что его попутчицы были принципиально против того, чтобы он «сидел на их кроватях», и специально не убирали постельное белье.