В Индонезии понадеялись на запуск прямых рейсов в Россию

Посол Индонезии понадеялся на запуск прямых рейсов в Россию до лета 2023 года

Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес выразил надежду на запуск прямых рейсов между странами в будущем. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат понадеялся на то, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета следующего года. Так, по его словам, разрешение на полеты в столицу страны уже получила авиакомпания Azur Air. «Им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них — открыть офис в Индонезии», — уточнил Таварес.

Кроме того, получить разрешение пытается Nordwind. «Мы в процессе», — добавил посол. Он выразил надежду, что вопрос с полетами в страну решится, и «летать на Бали будет проще».

В октябре прямое авиасообщение с Россией захотела возобновить Малайзия. Однако этому препятствует сложная геополитическая ситуация и санкции Запада, наложенные на российские авиакомпании.

