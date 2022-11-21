Мэр российского города уволился для участия в СВО

Глава администрации Читы Сапожников заявил об отставке и уходе на спецоперацию на Украине

Глава администрации Читы Александр Сапожников официально оставил свой пост и решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — подчеркнул Сапожников.

Вместе с тем он поблагодарил жителей города, коллег, а также губернатора Забайкальского края Александра Осипова и правительство региона.

Ранее спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заявил, что готов отправиться в зону СВО на Украине. Парламентарий добавил, что у него в следующем году заканчивается срок полномочий. Все друзья и коллеги депутата готовы пойти в зону спецоперации, рассказал он.