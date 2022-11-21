Беззубая блогерша показала лицо после нанесения макияжа и удивила подписчиков

Беззубая визажист lashesandlosing удивила зрителей преображением с помощью макияжа

Жительница Канады показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео визажист lashesandlosing, чей блог насчитывает более 648 тысяч подписчиков, показала свою внешность без косметики. На размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствуют небольшие красные пятна, а волосы распущены и уложены в кудри. Кроме того, у нее отсутствуют два передних зуба. Затем блогерша (имя и фамилия неизвестны) продемонстрировала себя с мейкапом: она выровняла тон кожи, оформила брови, приклеила накладные ресницы, нанесла на глаза серые тени, а на губы розовую помаду. При этом она вставила в нос позолоченное кольцо, а пряди выпрямила.

Ролик стал вирусным, набрав более 408 тысяч лайков. Зрители оценили преображение американки, обратив внимание на ее зубы. «Вопрос, а что вы используете для своих передних зубов?», «Мне явно нужны твои уроки по макияжу. Вау. Красотка!», «Вот почему мужчины нам не доверяют. Мы скрываем свою внешность, а они скрывают свои эмоции и намерения», — высказывались они.

В июне блогерша Майя Грэй продемонстрировала воспаленную кожу без фотошопа и восхитила фанатов. Так, девушка сравнила свою внешность на кадрах с применением ретуши и без использования дополнительных инструментов. Инфлюэнсерша призналась, что когда-то не могла даже выйти из дома без косметики, боясь издевок по поводу ее недуга.