Сообщение о разграблении Российской армией музея в Херсоне оказалось фейком

Сообщение о разграблении россиянами Херсонского краеведческого музея оказалось фейком

Опубликованная в украинских СМИ информация о том, что Российская армия якобы разграбила Херсонский краеведческий музей, оказалась фейком.

17 ноября испанское издание El Pais сообщило, что Херсонский краеведческий музей наряду с художественным музеем был разграблен Российской армией, а экспонаты вывезены в направлении Крыма. Спустя несколько дней, 19 ноября, издание «Вгору» опубликовало в Telegram-канале фотографии Херсонского краеведческого музея, в котором отсутствовал на прежних местах ряд экспонатов. «Как выглядит изнутри Херсонский краеведческий музей после "русского мира"», — говорилось в публикации.

В тот же день украинский телеканал FREEДОМ заявил, что россияне ограбили в Херсоне краеведческий и художественный музеи. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в разговоре с телеканалом отметил, что из краеведческого музея была украдена достаточно большая коллекция. В свою очередь, Минобороны Украины 21 ноября написало в Twitter, что войска РФ полностью разграбили Херсонский краеведческий музей.

Однако, как 30 октября сообщало в Telegram Министерство культуры Херсонской области, ценности Херсонского краеведческого музея, как и художественного музея, были эвакуированы. Отмечалось, что они будут находиться в безопасном месте до улучшения ситуации в городе. В Минкульте пояснили, что такие меры предпринимаются во избежание стирания культуры и истории украинской властью.

ТАСС со ссылкой на заявление председателя правительства Херсонской области Сергея Елисеева 11 ноября также сообщало об эвакуации с правобережной части региона экспонатов художественного и краеведческого музеев. «Было распоряжение исполняющего обязанности губернатора Владимира Васильевича Сальдо об эвакуации в том числе исторических ценностей. Эта эвакуация была произведена», — утверждал Елисеев.

О том, что Российская армия якобы разграбила краеведческий музей, сообщил ряд украинских изданий (1, 2, 3, 4). Информация также получила широкое распространение в Twitter (1, 2).

О разграблении краеведческого музея сообщил телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента). О том, что в музее отсутствует часть экспонатов и рассматривается версия об их похищении, также рассказало RTVI. В целом в российских СМИ информация не получила широкого освещения.