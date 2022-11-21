Мужчина попытался сделать предложение возлюбленной и уронил кольцо в океан

The Mirror: мужчина выловил из океана обручальное кольцо и сделал предложение возлюбленной

Пользователь TikTok @smclyne попытался сделать предложение возлюбленной, но уронил обручальное кольцо в океан. На видео обратило внимание издание The Mirror.

Пара наслаждалась уединением на борту шикарной яхты посреди океана. На закате мужчина опустился на одно колено перед возлюбленной и собрался сделать ей предложение руки и сердца. На записи видно, как он достает из кармана футляр с кольцом, но затем неожиданно роняет его за борт.

Пока девушку одолевает смех, мужчина ныряет за упавшим украшением. В конце концов, ему удается выловить его из воды. Позже он рассказал, что в первый момент впал в абсолютную панику.

В комментариях пользователи TikTok поделились своими мыслями об увиденном. «Это идеальное предложение руки и сердца», — написал один из них. «Мне нравится, что она умирает от смеха», — отметил другой пользователь. «О, вот такое предложение запомнится», — подчеркнул третий. «По его прыжку ясно, что это было дорогое кольцо», — отметил автор еще одного комментария.

Ранее сообщалось, что британец хотел сделать возлюбленной предложение и в самый торжественный момент уронил помолвочное кольцо в конский навоз. Паре пришлось самостоятельно искать украшение с бриллиантом в груде конского навоза на обочине дороги.