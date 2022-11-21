Женщина годами страдала от трехмесячных менструаций после врачебной процедуры

Британка установила контрацептив-имплант и три года страдала от непрекращающихся месячных

Британская радиоведущая Элли Колтон три года страдала от непрекращающихся месячных после того, как установила контрацептив-имплант. О трехмесячных менструациях, возобновлявшихся после этой врачебной процедуры через каждые три недели, она рассказала в колонке для издания Metro.

С 11 лет Элли приходилось терпеть мучительные боли при менструациях, а с 14 лет она принимала противозачаточные таблетки, которые уменьшали неприятные ощущения. В 16 лет британке поставили первый контрацептив-имплант в плечо — под кожу ввели небольшую пластиковую трубку, выделяющую гормон прогестерон.

Результат удовлетворил Элли, и после удаления импланта в возрасте 19 лет ей поставили новый. «Первая же менструация с новым имплантом была невыносимой: обильной и невероятно болезненной», — вспоминает женщина, добавляя, что сразу заподозрила: дело в импланте. Она не меняла диету, образ жизни, не принимала других препаратов.

Эта менструация не прекращалась в течение 86 дней. «Это был ад. Я чувствовала себя грязной, боль была ужасной; я ощущала колющую, электрическую, царапающую, стреляющую боль в яичниках и животе», — призналась Элли.

Спустя три недели паузы долгая менструация повторилась. По словам Элли, она стала все чаще сидеть дома, с трудом заставляла себя ходить на работу, а отношения с бойфрендом начали портиться. После третьей долгой менструации женщина пошла к терапевту, который не нашел ничего подозрительного в его состоянии и не стал рекомендовать удалить имплант.

Помощь Элли удалось получить только через два года, когда она оказалась в отделении неотложной помощи из-за острой боли, мешавшей даже ходить. Врач неотложки написала письмо ее терапевту, и тот впервые с начала жалоб записал женщину к гинекологу. Еще полгода Элли пришлось ждать своей очереди на ультразвуковое исследование, назначенное гинекологом, — сказались задержки обслуживания, связанные с пандемией.

Результаты обследования, тем не менее, не показали отклонений. На этот раз Элли решила взять ситуацию в свои руки: накануне истечения срока работы импланта она попросила терапевта выписать ей оральный контрацептив. Спустя месяц после назначения средства предохранения, в январе 2021 года, имплант удалили. «Я все еще принимаю оральные контрацептивы, и хотя у меня обильные месячные, они длятся всего семь дней», — рассказала Элли, вопреки мнению врачей убежденная в том, что причиной плохого самочувствия был именно имплант.

Ранее жительница Ньюкасла, Великобритания, рассказала, что у нее начались менструации в полтора года. 23-летняя Лиза Лус призналась, что уже тогда у нее начались нерегулярные месячные, а к восьми годам цикл стабилизировался.