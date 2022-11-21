В Гатчине вспомнили геноцид народа СССР во время Великой Отечественной войны

Открылся посвященный геноциду народа СССР во время войны Международный форум

В Гатчине открылся Международный научно-практический форум, посвященный трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

В Гатчине начал работу Международный научно-практический форум «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика».

Место проведения форума выбрано неслучайно. Ленинградская область — территория проекта «Без срока давности». Гатчина (до 26 января 1944 года — Красногвардейск) в годы Великой Отечественной войны была оккупирована. Именно в окрестностях Гатчины нацисты устроили наибольшее количество лагерей. На территории самого города действовал концлагерь «Дулаг-154», в системе которого было уничтожено (расстреляно, замучено, умерло от болезней, голода и холода) более 80 тысяч советских граждан.

Гатчина была оккупирована немецкими войсками 13 сентября 1941 года и находился в оккупации 866 дней. В городе немцы создали концлагерь «Дулаг-154», филиалы которого располагались в разных частях — на территории военного аэродрома, около Балтийского вокзала, на улице Хохлова, Рощинской, в помещениях Красных казарм и бывшей граммофонной фабрики на проспекте 25-го Октября.

«Гатчина как никакой другой город испытала все ужасы фашистского геноцида. Здесь, в Гатчине, фашисты создали несколько концлагерей, где погибло более 80 тысяч человек. Стены Гатчинского дворца помнят ещё и «культурный» геноцид. Дворец сегодня восстановлен, а вот глубокие раны той войны остались в душе каждого ленинградца», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

К участникам форума в режиме онлайн присоединился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что очень важно говорить о геноциде советского народа потому, что фашизм, нацизм сегодня проявляются в странах Европы. И практический национализм господствует сегодня на Украине.

«Активная работа проводится следователями специально созданного следственного управления — Управления по расследованию геноцида и имитации нацизма. В настоящее время уголовные дела о геноциде возбуждены в Волгоградской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму и иных оккупированных в Великую Отечественную войну территориях, которые собраны в одном производстве. В этих субъектах России Следственных комитет совместно с волонтерами проводит поисковую и архивную работу. Продолжается работа и по установлению ранее неисследованных мест массовых захоронений мирного населения», — заявил Александр Бастрыкин.

Министр Юстиций России Константин Чуйченко в своем докладе с трибуны отметил, что серьезной вехой в реализации проекта «Без срока давности» является подтверждение постановлений Российских судов факта осуществления в ходе Великой Отечественной войны преднамеренного геноцида советского народа, всех его национальных и этических групп. Если для большинства преступлений судебный приговор знаменует окончание дела и достижение основных целей правосудия, то для международных преступлений таких, как военные преступления, преступления против человечности, геноцид, вынесение приговора — это лишь отправная точка для борьбы со злодеянием.

Руководитель федерального архивного агентства Андрей Артизов заявил, что главная цель архивистов в проекте «Без срока давности» — сохранить документы и сделать их доступными для граждан. На протяжении многих десятилетий архивисты последовательно вводят в научный оборот источники о преступлениях нацистов и их пособников, делалось это и их советскими предшественниками.

Широкую известность получила серия книг «Без срока давности», инициированная ООД «Поисковое движение России». К концу 2020 года издан заглавный федеральный том, где опубликованы все основные источники, отражающие преступные замыслы нацистов, их политику геноцида, порабощению и уничтожению населения, а также документы о преступлениях, совершенных как на территории РФ, так и бывших республик СССР (Беларусь, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Молдавия). В настоящее время в линейке региональных сборников документов есть все субъекты, где были оккупации (все опубликовано в интернете), ведется подготовка двух новых томов по ЛНР и ДНР.

Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский акцентировал в своем выступлении на истории времён Великой Отечественной войны, на современные истории Донбасса.

«Донбасс пострадал, во всяком случае, не меньше, чем территория советского союза от фашистской оккупации. Людей сбрасывали в шахты, их вырезали, расстреливали, тех мирных граждан, которые не успели эвакуироваться. Огромной экономический ущерб нанесён и конечно, 80-летие освобождение Донбасса, которые мы будет отмечать в следующем году, на мой взгляд, должен стать поводом, чтобы мы объединили усилия, собрали и сделали достояние гласности максимальное количество достоверных данных о том, что происходило на этой земле в годы оккупации», — сказал Константин Могилевский.