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16:44, 23 ноября 2022Россия

Российский министр объяснилась после угроз сына устроить стрельбу в школе

Министр цифрового развития Чувашии: угрозами о стрельбе сын хотел привлечь внимание

Кадр: Национальное телевидение Чувашии / YouTube

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина объяснилась после заявлений сына Роберта, который на видео угрожал устроить стрельбу в школе. Ее комментарий приводится в Telegram-канале.

Она пояснила, что подросток не планировал совершать преступление. Своими действиями он хотел привлечь внимание, отметила министр.

«С подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город — смену места жительства он воспринял болезненно. <...> Друзья, одноклассники, многие здесь знают Роберта как доброго, отзывчивого парня», — написала Майнина.

Чувашский министр добавила, что с ее сыном начали работать психологи. Кроме того, после инцидента она взаимодействует с правоохранителями.

Ранее одноклассники мальчика сообщили, что он опубликовал несколько роликов с угрозами в Telegram-канале класса гимназии №5. Майнин пообещал устроить самосуд над школьниками 25 ноября.

После этого в квартире, где живет подросток, провели обыск. Правоохранители изъяли у него кружку со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книгу Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь». Оружия у сына чувашского министра не обнаружили.

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Анна Щербакова
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