Трехметровый питон напал на мальчика и едва не утопил его в бассейне

The Guardian: пятилетнего мальчика вытащили из бассейна с трехметровым питоном на ногах

В австралийском городе Байрон-Бей трехметровый питон напал на пятилетнего мальчика и едва не утопил его. Об этом сообщает The Guardian.

Бо Блейк играл у бассейна на заднем дворе участка бабушки и дедушки. Внезапно из кустов вылез огромный питон и вцепился в его лодыжку. «Как будто черная тень вышла из кустов», — вспоминает отец мальчика, ставший свидетелем произошедшего. Напуганный Блейк упал в бассейн, и змея быстро обвилась вокруг его ног.

Отец и дедушка мальчика бросились на помощь. Дедушка прыгнул в бассейн и вытащил ребенка из воды. Отцу потребовалось 15-20 секунд, чтобы освободить мальчика от змеи.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи сообщили, что он не получил серьезных травм, и отпустили его домой. «Он был немного испуган и не хотел идти в бассейн сегодня утром. Впрочем, мы все немного робко оглядывались», — рассказывает отец. По его словам, участок принадлежит им 36 лет и за все это время они видели там змей около десяти раз.

Мать Блейка поделилась подробностями произошедшего в соцсетях. Она попросила родителей внимательнее следить за детьми.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Индии намотал себе на шею огромного питона и чудом остался жив. К удивлению индийца змея попыталась его задушить.