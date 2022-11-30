Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР

Минобороны заявило, что ВС России взяли под контроль город Андреевка в ДНР

Российские войска взяли под полный контроль поселок городского типа Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам в пресс-службе Минобороны России. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По сообщению Минобороны, контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активному наступлению.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль Курдюмовку. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.